GUARRO e PACE EP27: La frase di Chivu e l'Inter diversa. Tocca a Provedel. Dimarco non sta bene

Bobo Vieri pazzo di Pio Esposito. L'ex attaccante dell'Inter elogia l'attuale centravanti nerazzurro e della Nazionale in un'intervista rilasciata al BSMT: “Non si dà fiducia ai giovani? Quelli bravi giocano quasi sempre. Prendiamo Pio Esposito. Tanti mi dicono che non è pronto per giocare a San Siro, ma se non li facciamo giocare… Yamal gioca in Spagna al Barcellona, perché qui uno come lui non può?

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Se Pio fa gol va tutto bene, se non segna due o tre partite poi critiche. Sono stati bravi all’Inter a portarlo a Milano dallo Spezia. I 20enni a San Siro non giocano. Se sbagli uno stop a San Siro lo senti. C’è il calcio e c’è San Siro, è un altro mondo.

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Guarda, io ho detto che Pio migliora giorno dopo giorno. Tutti mi dicono che si allena alla grandissima. Deve fare esperienza, ha 21 anni. Tra due o tre anni farà i suoi 25 gol. Sarà fortissimo, fortissimo. Oggi a 21 anni gioca titolare, entra, fa gol, va in Nazionale. Non tutti sono pronti per farlo alla sua età”.