Dell’atteggiamento dell’Inter, andata sotto 2-0 per quattro volte di fila, ha parlato l’ex portiere Emiliano Viviano:

“Secondo me ecco esattamente quello che Chivu ha voluto dire senza dirlo apertamente: bisogna avere la stessa voglia di rientrare quando si perde palla.

Io ho affrontato squadre fortissime, Ambrosini ci ha giocato, e vincere 2-0 o 3-0 gestendo quaranta minuti di possesso ti permette di risparmiare energie enormi. Non puoi pensare ogni volta di dover rincorrere la partita.

Mi ricordo la Juventus che, per sette-otto scudetti , ti toglieva completamente il pallone. Era gestione pura”.