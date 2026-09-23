Le parole di Viviano sulle dichiarazioni di Chivu dopo Roma-Inter
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Dell’atteggiamento dell’Inter, andata sotto 2-0 per quattro volte di fila, ha parlato l’ex portiere Emiliano Viviano:
“Secondo me ecco esattamente quello che Chivu ha voluto dire senza dirlo apertamente: bisogna avere la stessa voglia di rientrare quando si perde palla.
Io ho affrontato squadre fortissime, Ambrosini ci ha giocato, e vincere 2-0 o 3-0 gestendo quaranta minuti di possesso ti permette di risparmiare energie enormi. Non puoi pensare ogni volta di dover rincorrere la partita.
Mi ricordo la Juventus che, per sette-otto scudetti , ti toglieva completamente il pallone. Era gestione pura”.
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