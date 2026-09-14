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Durante la trasmissione tv Pressing, l'ex portiere Emiliano Viviano ha commentato la scelta di Chivu di confermare Martinez contro l'Udinese:

Getty Images

"Ha fatto bene Chivu a confermare Martinez? Per me è un tema che non si pone. Martinez fa un errore e una partita stratosferica a Madrid. Poi, se continua a fare degli errori dal punto di vista podalico... A Madrid è un'idea sbagliata, è proprio un errore a livello di idea, e più di una volta si è preso questo rischio, come giustamente diceva Sabatini. Però secondo me è un portiere che in porta ha fatto parate stratosferiche. Il resto si può limitare più facilmente che uno che non para o non sa parare. Martinez ha fatto una partita da fenomeno a Madrid e in due secondi ha fatto un errore".