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Del possibile cammino in Champions dell'Inter ha parlato l'ex portiere Emiliano Viviano durante la puntata di Elastici:

"Inter nei singoli sia la più forte, però credo anche sia quella che da più tempo che sta su, è la campionessa in carica, ma ha comunque preso tre o quattro giocatori importanti. Può andare avanti in Champions? Quello è già è più frutto di varie combinazioni. Per esempio questo formato della Champions, non si sa chi posso trovare eventualmente ai sedicesimi. Ti dico sì, ha le qualità per farlo, ma le qualità. Io credo che sia Inter che Roma e anche Napoli i quarti li hanno quasi come... non dovere no, perché otto squadre forse più forti ci sono, però come obiettivo credibile.