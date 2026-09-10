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Assente a Madrid, Federico Dimarco mette nel mirino la gara con l’Udinese per tornare a disposizione. Ma sull’esterno c’è anche il discorso del rinnovo, come spiega il Quotidiano Sportivo:

Getty Images

“Federico Dimarco accelera sotto lo sguardo vigile dello staff tecnico e dei sanitari nerazzurri (Djed Spence mette invece nel mirino la supersfida con i giallorossi) e fissa il rientro nel calendario denso di appuntamenti. Nel frattempo aspetta un cenno dalla società per il rinnovo: il suo agente Arturo Canales ha incontrato a Madrid il nuovo ds Dario Baccin e l'idea sarebbe quella di un nuovo accordo (il club vanta comunque una clausola di rinnovo annuale bilaterale alle stesse cifre) ma al momento le priorita dell'Inter sarebbero altre. Previsti nei prossimi giorni confronti con i rappresentanti di Carlos Augusto e Manuel Akanji, i quali hanno il contratto in scadenza nel 2028”.