Viviano: “Inter, tieniti Pio Esposito. Così andrebbe bene anche Bonny”

"Senza dubbio terrei Pio Esposito tra le quattro punte dell'Inter. Non so se a lui convenga, ma visti i minuti di Arnautovic e Taremi... Ha qualità importanti ed è ora che anche le grandi squadre provino a vedere se i giovani sono a un certo livello. Non capisco perché spendere per una quarta o quinta punta quando hai un ragazzo di prospettiva così in rosa. A me va bene prendere Bonny se tieni Esposito".