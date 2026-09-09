Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Della partita tra Inter e Real Madrid ha parlato, durante la puntata di Elastici, l'ex portiere Emiliano Viviano:

L'Inter ha tenuto bene il campo, anzi ha dominato il campo e quindi penso che possa essere soddisfatta del fatto che tu vai al Bernabéu contro una squadra che schiera un tridente che è costato tipo 500 milioni e fai la partita. Poi ovvio ci sono gli errori, gli errori fanno parte del gioco e sono quelli ovviamente da evitare. Ci sono anche alcune domande che ti devi fare sul divario tecnico che c'è con alcuni giocatori del Madrid che sono assolutamente sopra livello. Però secondo me l'Inter ne esce più forte e se fossi un giocatore o un allenatore dell'Inter ne uscirei molto più convinto di essere forte. Anche se fossi il portiere dell'Inter? Il portiere dell'Inter è diverso perché tu quando vai a giocare a Madrid, insomma, ti aspetti di subire. Soprattutto contro una squadra allenata da Mourinho che vuole giocare sulla ripartenza, ti lascia il possesso. Poi il portiere fa un errore, fa altre tre o quattro parate. È il bello che è una partita che tu da una parte l'hai persa, la potevi perdere anche più pesantemente perché ci sono state delle parate, però l'hai giocata bene, hai avuto delle occasioni. Però alla prima di Champions League, con un nuovo corso, nuovo corso nel senso una stagione nuova, secondo me ti lascia quasi solo cose positive.

Costruzione dal basso

La costruzione dal basso è diventata a un certo punto un esercizio estetico per chi guardava. In realtà l'Inter è uscita dal basso per uscire delle pressioni. Con le rotazioni è uscita tantissime volte e tantissime volte è riuscita a creare un'occasione da gol o un'azione offensiva. Secondo me stasera l'errore è un errore di Martinez, punto. Non c'entra la costruzione dal basso. Domenica col Napoli è un errore di concetto. Oggi l'Inter, quando è riuscito a uscire, ha creato tantissime volte la superiorità. Secondo me il Real Madrid non la faceva benissimo quella cosa lì e quindi il vantaggio che ti ha portato è che quando vai poi ad analizzare la partita domani dici: okay, noi abbiamo fatto questa cosa cento volte bene, siamo usciti novantotto volte. Quelle due volte però...