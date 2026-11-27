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Emiliano Viviano, ex portiere, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, ha analizzato così il momento dell'Inter dopo la vittoria con lo Stoccarda: "Ci aspettiamo molto sapendo che è forte, alle prime difficoltà siamo lì perché facciamo questo lavoro facendo analisi e trovando il pelo nell'uovo. Il pareggio con l'Atalanta è avvenuto attraverso circostanze che ce la fanno criticare, ma in campionato va benissimo quello che ha fatto l'Inter finora: semmai era in Champions l'inizio un po' negativo.

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E' normale che quando sei così forte che arrivano tutte le critiche: io spero che vengono fatte facendo analisi e non partendo prevenuti. Io non credo che l'Inter debba dimostrare niente: sa benissimo, come l'anno scorso, che è una corsa a tappe e che ci saranno alti e bassi. E' che in campionato c'è un ritmo che è folle.

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A marzo tutto questo avrà un altro odore: chi va avanti o meno in Champions fa valutazioni diverse, può darsi che la Roma faccia delle valutazioni e l'Inter ne faccia altre. Però Chivu ha sempre mantenuto la strategie di ruotare il più possibile per arrivare al momento decisivo con tante energie: diventa più difficile se hai infortuni lunghi. Carlos Augusto? Ha fiducia e gamba, è migliorato molto nelle letture difensive: difende meglio di altri, di Bisseck e di Akanji ed è tutto dire. E' in assoluto il migliore dell'Inter".