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Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Play Sport, Jacopo Volpi ha commentato le dichiarazioni di Conte che ha parlato di un possibile ritorno alla Juve. "Era proprio quello che mancava alla Juventus in questa fase del campionato e della stagione: le dichiarazioni di Conte sul cerchio che deve chiudersi".

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Parlando del campionato, il giornalista ha sottolineato la forza dell'Inter. "L’Inter è sicuramente la più forte. Ha fatto un passo falso contro il Milan nel derby, però dopo si è ripresa. Dà proprio l’idea di avere qualcosa in più. Il Como, a oggi, gioca ancora il calcio migliore da vedere insieme alla Roma. L’Inter, però, è più forte".

(kisskiss.it)