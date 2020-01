United ora ha capito di poter perdere Young: una mossa fa sperare l’Inter

Gli hanno proposto un rinnovo che lui ha rifiutato. Ashley Young ha deciso di dire no per far capire al Manchester United di essere intenzionato a raggiungere l’Inter fin da subito. Il giocatore si libererà a parametro zero a fine stagione ma pensa di poter lasciare il club inglese già da ora. Una mossa fa ben sperare l’Inter: “La società ha deciso di porre fine al prestito al Tranmere in League One del 22enne terzino sinistro Cameron Borthwick Jackson . Una mossa che fa chiaramente capire come il Manchester United sia entrato nell’ordine delle idee di perdere il suo giocatore”, scrive TuttoSport. Gli agenti del giocatore sarebbero pronti a sbarcare a Milano. Marotta spera di non dover pagare per il suo arrivo anticipato, ma sarebbe pronto anche a pagare un minimo indennizzo se fosse necessario, “anche per mantenere i buoni rapporti con i Red Devils“. Per il giocatore è pronto un contratto fino al 2021 e si spera che tutto si possa chiudere arriva all’inizio della prossima settimana.

(fonte: TS)