Youth League, Bayern Monaco-Inter: i convocati di Chivu, tante le assenze

Ultimo impegno della fase a gironi della Youth League per l'Inter: la Primavera nerazzurra, già qualificata per i playoff, affronta il Bayern Monaco, che come unico obiettivo rimasto può solo avere quello di non chiudere all'ultimo posto nel gruppo C. Tante le assenze per Cristian Chivu, che deve rinunciare a Carboni, Curatolo e Fontanarosa (convocati in Prima Squadra), oltre agli squalificati Zanotti e Pelamatti e agli infortunati Calligaris e Matjaz. Calcio di inizio alle ore 16.