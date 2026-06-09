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Inter, Zarate nella lista dei pre convocati dalla Spagna per l’Europeo U19
C'è anche il nome di Dilan Zarate nella lista dei pre convocati della Spagna per l'Europeo U19: il centrocampista dell'Inter figura nell'elenco dei 26 calciatori selezionati dal ct Gallardo per il ritiro che inizierà giovedì 11 giugno, mentre la squadra definitiva verrà comunicata venerdì 19. La Spagna è stata inserita nel girone A insieme ai padroni di casa del Galles, alla Germania e alla Serbia.
La lista dei convocati:
Portieri: Manuel González Pallarés (Real Betis), Javier Navarro (Real Madrid), Pau Polo (Villarreal).
Difensori: Jesús Fortea (Real Madrid), Buba Sangaré (Elche), Óscar Masque (Real Betis), Mario Rivas (Real Madrid), Joan Martinez (Real Madrid), Jorge Salinas (Racing Santander), Andrés Cuenca (Sporting Gijon), David Cordón (Getafe), Diego Aguado (Real Madrid).
Centrocampisti: Xavi Espart (Barcelona), Nico Guillén (Siviglia), Dilan Zarate (Inter), Thiago Pitarch (Real Madrid), Quim Junyent (Barcellona), Iván Corralejo (Real Betis).
Attaccanti: Ousmane Diallo (Borussia Dortmund), Daniel Yáñez (Real Madrid), José Ángel Gaitán 'Joselillo' (Villarreal), Sergio Esteban (Atletico Madrid), Miguel Llorente Cubo (Atletico Madrid), Hugo López (Villarreal), José Antonio Morante (Real Betis), Alexis Ciria (Real Madrid)
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