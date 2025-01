Biasin: "Conte bravissimo in campo e anche fuori dal campo. Dice le cose che vanno dette al momento giusto. Quando allenava l'Inter diceva che non doveva vincere lo scudetto a tutti i costi, ora che allena il Napoli dice che Inter, Juve e Milan devono vincere per forza. Ci sta. Il dato di fatto è che è molto bravo a raggiungere i suoi obiettivi con tutti i mezzi. Lui sta facendo cose importantissime, ma è nelle sue condizioni ideali, con solo il campionato. Per me il Napoli è fortissimo, ha un presidente che gli ha messo a disposizione tutto. Potendo scegliere Inzaghi preferirebbe giocare una partita sola a settimana, mi stai dicendo che è un vantaggio giocare anche le coppe?".