Nell'editoriale sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha affrontato il tema annoso dei risultatisti e giochisti:

"Ci stiamo avvicinando alla settimana più importante dell’anno, quella che può regalarci l’illusione di essere ancora recuperabili oppure confermare brutalmente la nostra assoluta mediocrità. Le coppe - la Champions in particolare - una bella mazzata ce l’hanno assestata. Non abbiamo una sola squadra ai quarti e non ci consola il fatto che anche la Premier miliardaria ne abbia perse per strada quattro su sei: Chelsea, Manchester City, Newcastle e Tottenham.