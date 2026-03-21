fcinter1908 ultimora Zazzaroni: “Giochisti vs risultatisti? Cazzata abnorme. Ma alcuni ex calciatori ora guru…”

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Zazzaroni: “Giochisti vs risultatisti? Cazzata abnorme. Ma alcuni ex calciatori ora guru…”

"Il campo ha stabilito una volta per tutte che la contrapposizione molto mediatica tra giochisti e risultatisti è una cazzata abnorme", dice Zazzaroni
Matteo Pifferi Redattore 

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Nell'editoriale sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha affrontato il tema annoso dei risultatisti e giochisti:

"Ci stiamo avvicinando alla settimana più importante dell’anno, quella che può regalarci l’illusione di essere ancora recuperabili oppure confermare brutalmente la nostra assoluta mediocrità. Le coppe - la Champions in particolare - una bella mazzata ce l’hanno assestata. Non abbiamo una sola squadra ai quarti e non ci consola il fatto che anche la Premier miliardaria ne abbia perse per strada quattro su sei: Chelsea, Manchester City, Newcastle e Tottenham.

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