Nell'editoriale sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha affrontato il tema annoso dei risultatisti e giochisti:
fcinter1908 ultimora Zazzaroni: “Giochisti vs risultatisti? Cazzata abnorme. Ma alcuni ex calciatori ora guru…”
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Zazzaroni: “Giochisti vs risultatisti? Cazzata abnorme. Ma alcuni ex calciatori ora guru…”
"Il campo ha stabilito una volta per tutte che la contrapposizione molto mediatica tra giochisti e risultatisti è una cazzata abnorme", dice Zazzaroni
"Ci stiamo avvicinando alla settimana più importante dell’anno, quella che può regalarci l’illusione di essere ancora recuperabili oppure confermare brutalmente la nostra assoluta mediocrità. Le coppe - la Champions in particolare - una bella mazzata ce l’hanno assestata. Non abbiamo una sola squadra ai quarti e non ci consola il fatto che anche la Premier miliardaria ne abbia perse per strada quattro su sei: Chelsea, Manchester City, Newcastle e Tottenham.
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