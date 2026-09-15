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Intervenuto durante il podcast Numer1, Ivan Zazzaroni, giornalista, ha commentato così la prestazione di Josep Martinez ieri in Inter-Udinese: "Martinez è un punto interrogativo, non è di livello rispetto agli altri.

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L'Inter secondo me è nettamente la più forte: nell'ultima partita erano fuori Lautaro, Calhanoglu, Bisseck, Dimarco, Bonny in panchina, Spence deve ancora giocare: hanno cambi meravigliosi. Ci sono due differenze con la Roma: i cambi e il portiere. Nel gol che prende con l'Udinese, il secondo, c'è un errore clamoroso di Martinez.

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Le differenze sono importanti: la difesa dell'Inter sta subendo dei cambiamenti, mancava Dimarco, soluzione ne hanno tante. E la Roma queste soluzioni non le ha".