Inter, la spina che si stacca e le colpe di Chivu. Il sistemico Calhanoglu e il dilemma Stankovic

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Ivan Zazzaroni resta convinto che l'Inter sia la favorita numero uno per lo scudetto. Queste le considerazioni del direttore del Corriere dello Sport a Numer1 Podcast:

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"Le partite non hanno una lettura facile. Non è che se sei in vantaggio di due gol e vieni rimontato sei per forza presuntuoso. Ci sono anche gli avversari, che possono farti gol. Se poi subisci 17 gol in 12 partite, c'è un problema strutturale difensivo".

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"L'Inter ha un grandissimo potenziale offensivo, che nessun altro ha. Chivu ha parlato di leggerezza, ma ridurre tutto a quello è sbagliato. Scudetto? 70% Inter, 22% Roma e 8% Lazio. Non cambio idea".