VIDEO FCIN1908 / Inter-Bruges, Chivu: "Bisogna mantenere la calma e ritrovare umiltà"

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Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto all'interno del podcast "Numer1". Tra i temi toccati, anche le recenti difficoltà dell'Inter in Champions League, dove ha raccolto 7 sconfitte nelle ultime 8 partite giocate: "Difficoltà dell'Inter in Europa? Anche la Roma stessa contro il Real Madrid, l'ha sfondato per 82 minuti, poi ha perso.

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Lo stesso Como, giovane, esordiente, non ha fatto una grande partita ma ha perso 3-2. L'unica prestazione negativa è stata quella del Napoli. Anche secondo me non c'è un problema Italia in Europa".