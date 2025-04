"Quello che mi sorprende è che ancora oggi si dica che l'Inter ha 15 partite in più. Ma è l'Inter, signori. L'Inter, quando parte la stagione, come Milan e Juve, ha tante partite in più, storicamente. Non è colpa del Napoli se l'Inter ha tante partite in più, e anche un organico più completo e tante altre cose in più rispetto alle avversarie. Quando giochi nell'Inter sai benissimo che giochi più partite in stagione, quest'anno c'è anche la Super Champions e se sei bravo vai avanti ed è inevitabile giocare di più. Il Napoli gioca con Spinazzola esterno alto, Marin in difesa, giocatori che non giocherebbero mai, mai, mai nell'Inter"