"Dico solo VAR a chiamata, fuorigioco, Goal Line ok ma basta VAR che interviene duemila volte"

"Secondo me cambierebbe molto, responsabilizzeresti allenatore e squadra ma lasceresti la centralità all'arbitro. Se c'è una regola, bisogna rispettarla. Se sai che puoi chiamare 2 volte a partita il VAR, oltre non puoi andare, non ci sono 1000 episodi"