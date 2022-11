Zenga: “Recuperi lunghi? Ecco la mia proposta: dall’ottantesimo via al tempo effettivo”

«L’input è: aumentate tanto il recupero, portiamo cinque minuti in più di tempo effettivo e arriviamo ai sessanta minuti. Ma alla fine? Prendi Marocco-Croazia: sei minuti di recupero e poi ne hanno giocati un po’ più di tre. Non possono cambiare il regolamento e dunque ecco i recuperi extralunghi. Più è lungo e più si gioca. Ma la realtà è che non aumenti la qualità del prodotto».

«No, al contrario: toglieresti completamente la responsabilità dell’arbitro e il problema di tutti i giocatori di sollecitare una ripresa del gioco. Dall’ottantesimo in poi stoppi il tempo ogni volta che la palla esce, e fai in modo che lo vedano tutti».

Siamo pronti per tutto questo o il calcio è sempre bello pensarlo romantico?

«E’ un po’ come l’età: è un numero. Conta davvero aggiornarsi, essere in linea con le situazioni. Viviamo in un’éra digitale? Non puoi tirarti indietro. Anche se hai 60 o 70 anni. Le cose cambiano, e se cambiano bisogna cercare di trarre un vantaggio. Se poi ho detto una sciocchezza alzo le mani». E fermate il tempo.