La Nazionale Polacca in Nations League è riuscita a racimolare 4 punti finora, è terza nella classifica del girone B. In questa pausa affronterà, sabato 14 novembre la trasferta in Romania e poi la Svezia in casa a Breslavia.

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Secondo quanto arriva dalla Polonia, Przemysław Frankowski, Marcel Reguła e Piotr Zieliński non hanno preso parte all'allenamento di oggi. "Il primo dei sta lottando con un infortunio muscolare, mentre gli altri due hanno risentito degli effetti delle basse temperature e hanno preso il raffreddore. Al momento non è ancora noto se ci saranno o no nella gara contro la Romania", si legge. Un'influenza quindi alla base dello stop momentaneo del centrocampista dell'Inter. Nei giorni scorsi Thuram e Stankovic sono dovuti rientrare a Milano per problemi muscolari e hanno dovuto rinunciare alla Nazionale.

(Fonte: transfery.info)