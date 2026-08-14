VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

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Paolo Ziliani, su X e sulla sua newsletter, ha parlato oggi del campionato che sta per arrivare e di quello appena passato. In una parte dell'articolo dedicata agli allenatori ha scritto anche della vittoria del club nerazzurro con Chivu in panchina.

"Non sparate sul pianista, pardon, sull'allenatore. Scatta il campionato dei top club gravati dal peso di giocatori in esubero frutto di gestioni dissennate di proprietà miopi e inette A dieci giorni dal via la Juventus ha in rosa 12 giocatori indesiderati, Milan e Napoli 11. Ma se le cose andranno male nel mirino, più degli allenatori, dovrebbero finire Elkann, Cardinale e il De Laurentiis finito sulla cattiva strada fuorviato da Lucignolo Conte".

"Bravo, anzi bravissimo Chivu? Asini Allegri e Spalletti? Può darsi. E però, c’è un però...". (CLICCA QUI PER LEGGERE QUANTO SCRIVE IL GIORNALISTA SULL'ALLENATORE DELL'INTER E NON SOLO)