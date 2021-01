Ziliani incredulo su Massa: “Ha visto un rigore per l’intervento di Skriniar ma con la Juve…”

“Ha visto un rigore per l’intervento di Skriniar sulla palla e non ha visto il fallo da ultimo uomo di Bonucci su Caputo. A.A.A. Oculista bravo (ma bravo davvero) cercasi”. Con queste parole Paolo Ziliani ha commentato un episodio arbitrale di Fiorentina-Inter confrontandolo con una decisione presa dallo stesso arbitro – Massa – nella partita tra Juventus e Sassuolo. Massa, sempre nella partita di Coppa Italia che si sta disputando oggi pomeriggio, non aveva visto un rigore in favore dei nerazzurri che è poi stato assegnato grazie al Var.