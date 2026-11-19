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"Io devo essere sincero, devo ringraziare Malagò perché ha avuto fiducia in primis per quello che stiamo facendo in C, mi ha dato un incarico importante per quanto riguarda la ristrutturazione dei nostri settori giovanili. Mi fa piacere che anche Galliani nel suo programma evidenzi il lavoro che la Serie C sta facendo. Significa che c'è comunque comunione di intenti in questo, si è capito che questo è il nostro percorso e lo bisogna fare. Sono contento".

Lo dice il vicepresidente vicario della Lega Pro, Gianfranco Zola, parlando delle elezioni federali del 14 dicembre.

"Vediamo quello che succederà - aggiunge Zola, a margine dell'evento a Sky 'Serie C Next Step' -, ciò non toglie che comunque bisogna continuare a concentrarsi ognuno nel proprio lavoro. Il mio è quello di portare avanti questi progetti in modo tale che continuiamo a crescere. La riforma porta il mio nome ma il lavoro è di tutti". Malagò nel suo programma elettorale ha evidenziato di avere rifinanziato la 'riforma Zola' con 5 milioni di euro.