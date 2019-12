Grignani: “Conte come Mou, fa di tutto per raggiungere l’obiettivo. Lukaku il più rock”

Il cantante tifoso dell’Inter Gianluca Grignani ha parlato del tecnico dei nerazzurri Conte e anche del centravanti Romelu Lukaku

“Sono contentissimo di Conte, è una persona che ci sa fare. Sta lavorando benissimo e non dico niente. Conte è diretto, sa dove andare e vuole ottenere un risultato. L’Inter è ballerina, ma l’unico che ha fatto scoppiare un miracolo è Mourinho. Conte un po’ come lui, fa di tutto per ottenere una cosa. Scudetto? Non lo dico nemmeno se mi paghi. Lukaku è rock, può fare qualcosa di impensabile oppure non vederlo tutto per tutta la partita. Imponente, ma leggerissimo in campo. Inter destinazione Paradiso”.