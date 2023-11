VIDEO / Inter e Qatar Airways, accordo siglato in due incontri. Presente Materazzi

Formalizzata la partnership in un appuntamento che si è tenuto domenica nella sede dell'Inter con il CEO Corporate dell’Inter Alessandro Antonello e oggi al Dubai Airshow 2023

Badr Al Meer - Group Chief Executive di Qatar Airways – ha accolto la dirigenza nerazzurra e l'ex difensore in veste di Legend. I dirigenti hanno consegnato a Qatar Airways una maglia con il numero 7, per celebrare le sette nomine della compagnia aerea come “World’s Best Airline”.