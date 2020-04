VIDEO / Lautaro Martinez si allena anche a Pasquetta. Tifosi Inter gli scrivono: “Resta”

E’ il giocatore del momento. I titoli sono tutti per lui e i tifosi dell’Inter vogliono che resti. Eppure si continua a parlare di addio e di Barcellona pronto ad accoglierlo. Lautaro Martinez per ora non ci pensa. Segue alla lettera le indicazioni che gli sono state date da Conte e dallo staff tecnico per allenarsi. Tappeto oggi, pure a Pasquetta. Si è allenato in casa come sta facendo da ormai un mese, a Milano, nel suo appartamento a City Life. Poi Mate in terrazzo con il suo cagnolino. E sotto alla foto postata spiccano i commenti dei sostenitori blaugrana che lo invitano a scegliere il Barcà. Ma ci sono anche tanti cuoricini nerazzurri: “Resta all’Inter, ma dove vai?”, gli scrivono.