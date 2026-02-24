L'attaccante dell'Inter ha parlato dopo la tripletta decisiva realizzata contro il Real Betis in Youth League
VIDEO / Iddrissou: "Tripletta che vale tantissimo. Un'emozione folle, indescrivibile!"
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