Bargiggia: “Mercato Inter? Paralisi comprensibile ma avrebbe potuto prendere Gomez. So che…”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Paolo Bargiggia ha parlato così del mercato dell’Inter e, in modo specifico, del caso Gomez:

“Il mercato dell’Inter? Comprensibile quello che sta accadendo quando c’è un passaggio di quote, mi aspettavo che l’Inter lavorasse sul Papu perché, da quanto ho capito io, l’Atalanta non poteva più pensare di tenerlo a prescindere. La richiesta di 10 milioni era scesa pesantemente e negli ultimi giorni dall’Atalanta hanno fatto trapelare di poterlo cedere a zero pagando il 50% dell’ingaggio. Se l’Inter ci avesse lavorato, avrebbe potuto chiudere ma la paralisi sul mercato è ancora più grande del previsto”.