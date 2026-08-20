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Il Bologna ha pensato a Francesco Acerbi ma nel contempo ha lavorato silenziosamente sul profilo Nathan Gassama. Così La Gazzetta dello Sport a proposito del mercato rossoblù che include un pensiero all'ex difensore dell'Inter. Il giocatore, che ha lasciato il club nerazzurro a fine contratto, è tra le ipotesi per la società emiliana.

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Questo è quanto scrive la rosea:

"Bologna avrebbe voluto un centrale mancino non totalmente quotato per la titolarità con lo scopo di valorizzare gli investimenti fatti negli ultimi due anni (quindi Heggem, Helland e Vitik), è possibile che adesso abbia sterzato su un giocatore ricco di personalità, certamente navigato e che quindi potrebbe diventare più attore-titolare che spettatore? È una possibilità, appunto: e porta al nome di Acerbi".

"Acerbi il passo è stato breve: come idea, ripetiamo, ma valutando tutti i pro e i contro. Acerbi all’Inter guadagnava circa 3 milioni di euro: a Bologna non se ne parlerebbe. Acerbi ha 38 anni, lo cerca anche la sua ex (il Sassuolo: 5 anni a Reggio Emilia) ed è stato proposto al Napoli. Nel frattempo, il Bologna non ha mollato altri due obiettivi: Juan David Cabal (Juventus) e appunto Nathan Gassama (Baltik)", si legge ancora sull'ex Inter.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)