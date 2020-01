Sky – Inter-Napoli, altra grande operazione in vista: contatti per lo scambio Vecino-Allan

Nell’ambito dei colloqui per il trasferimento di Politano in azzurro e di Llorente in nerazzurro, Inter e Napoli hanno avuto dei contatti anche per un’altra possibile operazione di mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, le due società avrebbero parlato di uno scambio tra Matias Vecino, in uscita dai nerazzurri, e Allan, centrocampista brasiliano in uscita dal Napoli. Da capire, ora, la volontà dei due calciatori: Vecino è considerato fuori dal progetto, mentre l’ex Udinese (sul quale c’è anche l’Everton di Ancelotti) è uno dei profili più in vista in seguito alla rottura tra spogliatoio e società. Le basi ci sono, Inter e Napoli a colloquio su un doppio fronte.

(Fonte: Sky Sport)