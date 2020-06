AS assicura: “L’Inter dà per chiuso Hakimi: cifre confermate. E sarà ufficiale…”

Achraf Hakimi è ad un passo dall’essere un nuovo giocatore dell’Inter. Ne dà conferma anche il noto quotidiano sportivo AS, che spiega come il club nerazzurro abbia chiuso con il Real Madrid un’operazione durata diverse settimane. I due club hanno concordato i dettagli del trasferimento e le condizioni di pagamento: i nerazzurri verseranno 40 milioni di euro più vari bonus e il giocatore firmerà un contratto di 5 anni a 5 milioni a stagione.

E’ stata decisiva la volontà del giocatore, che ha scelto l’Inter considerandola la realtà perfetta per il suo momento, così come il 3-5-2 targato Antonio Conte. Il suo approdo in nerazzurro sarà ufficiale ad inizio settimana, dopo le visite mediche del calciatore a Milano e la conseguente firma sul contratto. “Dopo gli acquisti di Lukaku ed Eriksen, con Achraf i tifosi dell’Inter si sentono nuovamente ai vertici del calcio italiano”, conclude AS.