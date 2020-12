Inter, la pista in attacco che non ti aspetti: “E’ molto vicino a ciò che Marotta cerca”

Il cambio di ieri sera Lautaro-Hakimi, considerata l’assenza di Alexis Sanchez, ha mostrato uno dei limiti dell’organico dell’Inter: l’assenza di un centravanti in grado di far rifiatare i titolari e capace di far salire la squadra. E nelle ultime ore è uscito un nome totalmente a sorpresa per quel ruolo Graziano Pellè.

E l’idea è confermata anche da Il Giorno: “L’attaccante del Shandong Luneng ha un contratto in scadenza a fine mese e sembra che il trentacinquenne abbia voglia, dopo 4 anni passati lontano dalla terra madre, di fare rientro in patria e quale club se non l’Inter potrebbe rappresentare una nuova pagina calcistica per lui?

Antonio Conte ha lanciato Pellè in Nazionale ed è risaputo che tra i due scorra buon sangue e il suo profilo sarebbe vicino a quello che Marotta e Ausilio stanno cercando per arruolare un vice-Lukaku che potrebbe essere decisivo fino a giugno“, conclude il quotidiano.