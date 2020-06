Mundo Deportivo: “Barça, da trovare 70 mln entro il 30/6. Ma c’è accordo con Lautaro per…”

Il Barcellona lavora sul mercato per rafforzare l’organico a disposizione di Quique Setien e ha individuato in Lautaro Martinez il degno erede di Luis Suarez per l’attacco. Secondo Mundo Deportivo, però, il club ha prima una grande sfida da affrontare: regolare i conti. Prima del 30 giugno, infatti, i blaugrana dovranno trovare circa 70 milioni di euro per far quadrare la situazione economica. I nomi che potranno aiutare il Barça a trovare questa cifra sono quelli di Todibo, Cucurella, Rafinha, Wague, Coutinho e Aleñá. Ma contemporaneamente, i responsabili della gestione sportiva Abidal e Planes si sono mossi rapidamente per raggiungere un accordo con Lautaro, in modo da annullare qualsiasi inserimento sul giocatore da parte di altri club, spiega il quotidiano spagnolo.