Sky – Bellerin in pole, ma c’è un problema. Due vere alternative per l’Inter

Lo spagnolo è il primissimo nome, ma occhio agli altri candidati per la fascia destra dei nerazzurri

Un nome in pole, due alternative, una più alla portata e una meno. È nel vivo il casting dell’Inter per il dopo Achraf Hakimi. Come riportato da Sky Sport, Hector Bellerin è il primo candidato dei nerazzurri e ha già informato l’Arsenal di voler partire, ma resta il problema tra i nerazzurri e i Gunners sulla formula. L’Inter resta infatti ferma sul diritto di riscatto, gli inglesi chiedono l’obbligo. Il giocatore ritiene conclusa la sua esperienza all’Arsenal e vuole l’Inter.