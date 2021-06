Inter, non solo l’addio di Hakimi: subito altre tre uscite prima di comprare

La società nerazzurra non si ferma e sta già trattando altri tre addii da finalizzare a breve, prima di reinvestire i soldi sul mercato

L’Inter non si ferma alla cessione di Achraf Hakimi. Nessun big in uscita dopo l’esterno marocchino, ma la società nerazzurra vuole finalizzare a breve altre tre uscite. Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, “per ora la dirigenza non ha intenzione di reinvestire soldi. L'obiettivo è cedere anche Nainggolan e Joao Mario più Lazaro (tornerà al Newcastle?)”, si legge. Spinose le trattative per i due centrocampisti, mentre per l’esterno austriaco si entra ora nel vivo dopo l’eliminazione dagli Europei.