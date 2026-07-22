Il Chelsea sta facendo una 'strage' di mercato. L'ultimo colpo è arrivato in queste ore: ha preso dall'Aston Villa per 138 mln di euro il trequartista Morgan Rogers. A confronto, in pratica, i 60 mln impiegati per strappare all'Inter Marco Palestra sono in pratica bruscolini. Il club londinese punta evidentemente, in una stagione senza Champions, a tornare a vincere in Premier League.

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Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2033 dopo aver disputato il Mondiale con l'Inghilterra. Battuta la concorrenza dell'Arsenal che pare si sia rifiutata "di pareggiare l’esorbitante cifra richiesta dai Villans che in questa sessione hanno perso anche Youri Tielemans (andato allo United) e Lucas Digne destinato al Psg", come spiega La Gazzetta dello Sport.

"Il Chelsea in questa sessione ha già speso 256 milioni, incassandone 132", spiega pure la rosea. Con questo acquisto il club di Londra ha superato l'acquisto record che il City aveva fatto per un giocatore britannico a inizio luglio acquistando Elliot Anderson dal Nottingham Forest per 137 milioni di euro.