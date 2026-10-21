Domani si gioca la sfida con il Como in Champions League e nella conferenza stampa della vigilia hanno chiesto a Michael Carrick della possibilità che possa perdere la panchina del Manchester United. E sulla sua panchina si è allungata l'ombra di Conte.

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«Non ho bisogno di rassicurazioni sulla mia posizione. È piuttosto chiaro il mio ruolo, non ho bisogno di qualcuno che me lo dica. Lo so per certo dentro di me. So che bisogna vincere delle partite, per far sì che tutto possa andare liscio. Ci sono girati storti alcuni episodi». L'avvio lento in campionato con 7 punti in 7 gare ha reso complicata la posizione di Carrick. In Inghilterra da settimane parlano dell'ex allenatore dell'Inter che però in queste ore è tornato forte accanto al nome della sua Juventus in caso di esonero di Spalletti.