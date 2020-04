Inter, Conte ha scelto l’esterno: e non è Marcos Alonso. E non tramonta l’ipotesi “catalana”

Sono tante le questioni che l’Inter dovrà risolvere in sede di mercato e una di queste riguarda il ruolo di esterno di centrocampo. E’ infatti da verificare il futuro di Biraghi e Moses, entrambi in prestito, mentre Ashley Young sarà trattenuto un altro anno. Ma qual è il vero obiettivo top per rinforzare il reparto? La Gazzetta dello Sport risponde così: “Per completare le soluzioni su quella corsia, l’indicazione di Conte è chiara: l’obiettivo è un altro giocatore del Chelsea, Emerson Palmieri, che già Roberto Mancini aveva designato come titolare per la sua Nazionale, prima che fosse messo da parte dal club inglese, a vantaggio di Marcos Alonso.

Un mancino puro, fondamentale in un reparto fatto al momento di soli destri “naturali”, ma adattabili anche a sinistra. Una strada percorribile, dunque, a patto di trovare un’intesa con il Chelsea. Presupposto necessario anche per una trattativa con il Barcellona per Nelson Semedo, non necessariamente da collegare a quella che ci sarà per l’ipotetico trasferimento in blaugrana di Lautaro Martinez. Il portoghese può interessare, ma dall’eventuale cessione dell’argentino l’Inter punterebbe ad avere soprattutto un (forte) introito economico. E in ogni caso Semedo sarebbe alternativo rispetto a Emerson Palmieri. Che, come detto, per Conte è l’opzione numero uno“.