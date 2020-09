Mercato, l’Inter si muove in uscita e libera spazio: “Godin al Cagliari, ecco le cifre”

La priorità sul mercato per l’Inter, oltre all’arrivo di Arturo Vidal, è quella di cedere e liberare spazio nel monte ingaggi per eventuali arrivi importanti. E va in questo senso l’addio imminente di Diego Godin, come si legge tra le pagine de Il Giorno.

“E’ ormai definito il passaggio di Godin al Cagliari. Il difensore guadagnerà 2,5 milioni di euro più bonus per i prossimi tre anni, mentre l’Inter garantirà il pagamento delle prime tre mensilità dell’attuale contratto, per un valore inferiore a 1,5 milioni circa“.