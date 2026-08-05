"Il ragazzo, mal consigliato dal proprio agente, ha mancato di rispetto al club e ai compagni", dice Melis su Sebastiano Esposito

Matteo Pifferi
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Nella cornice di Piazza del Popolo di Pula, il Cagliari si è presentato davanti ai propri tifosi in vista della stagione che sta per iniziare.

esposito sebastiano cagliari
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Il Direttore Generale del club sardo, Stefano Melis, ha parlato ai microfoni di Videolina anche di Sebastiano Esposito, il cui futuro sarà lontano dalla Sardegna:

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“Purtroppo è una di quelle storie che fanno male e fanno disinnamorare i tifosi. Come club ci siamo seduti al tavolo della trattativa e abbiamo formalizzato un’offerta importante per il suo contratto, ma non abbiamo trovato disponibilità. Il ragazzo, mal consigliato dal proprio agente, ha mancato di rispetto al club e ai compagni. Non ha rispettato la convocazione e il certificato medico presentato è stato imbarazzante. Ora ci riserveremo di prendere in considerazione eventuali offerte".

Sebastiano Esposito ha deciso di lasciare il ritiro del Cagliari

(Tuttocagliari.net)

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