Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Nella cornice di Piazza del Popolo di Pula, il Cagliari si è presentato davanti ai propri tifosi in vista della stagione che sta per iniziare.

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Il Direttore Generale del club sardo, Stefano Melis, ha parlato ai microfoni di Videolina anche di Sebastiano Esposito, il cui futuro sarà lontano dalla Sardegna:

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“Purtroppo è una di quelle storie che fanno male e fanno disinnamorare i tifosi. Come club ci siamo seduti al tavolo della trattativa e abbiamo formalizzato un’offerta importante per il suo contratto, ma non abbiamo trovato disponibilità. Il ragazzo, mal consigliato dal proprio agente, ha mancato di rispetto al club e ai compagni. Non ha rispettato la convocazione e il certificato medico presentato è stato imbarazzante. Ora ci riserveremo di prendere in considerazione eventuali offerte".

(Tuttocagliari.net)