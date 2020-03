Il Mattino – Mertens resta in bilico: Inter, Chelsea e Atletico non mollano e rilanciano…

Il suo addio al Napoli sembrava a un passo, poi l’incontro con De Laurentiis dove si è raggiunta un’intesa di massima. Ma rimane ancora in bilico il futuro di Dries Mertens. Secondo quanto riporta Il Mattino, ci sono tre club che continuano a spingere in modo significativo: “Perché Inter, Chelsea ed Atletico Madrid non si fanno frenare dalla carta d’identità, rilanciando anche sulla richiesta fatta da Mertens al club, arrivando a sfiorare i 6 milioni a stagione, acquisendolo a parametro zero, con bonus alla firma tale da poter quasi considerarsi un acquisto del cartellino: inoltre, si tratta di realtà che spingono per puntare in alto nei rispettivi campionati e hanno anche, per motivi diversi, un’attrattiva particolare sul belga. Perché Lukaku, la Premier e il Cholo Simeone sono stimoli di spessore. Intanto, il passo fatto dal Napoli c’è: 4 milioni per un biennale, quello che filtra da ambienti societari. Peraltro il club è convinto che l’intesa col belga sarà rinnovata dopo che si è mosso direttamente De Laurentiis. Mertens è lì che riflette, il rinnovo resta l’opzione più vicina“.

(Il Mattino)