Eriksen e Pinamonti via per provare il doppio affare: “Questi due aspettano l’Inter”

Beppe Marotta, CEO Sport dell’Inter, è stato chiaro: “No investimenti, dobbiamo garantire un equilibrio economico finanziario”. Ecco perché per l’Inter e per tutti gli altri club sarà un mercato di scambi e occasioni, da cogliere solo se vantaggiose. E il Corriere dello Sport spiega come potrebbero entrare due nomi nuovi: “Nuovi innesti tra centrocampo e attacco potranno arrivare solo se ci sarà modo di piazzare Eriksen e Pinamonti. Anche se il guaio muscolare accusato ieri da Lukaku è l’ulteriore segnale di come la coperta in attacco sia probabilmente corta. Cambierà qualcosa? Il Papu Gomez e Origi aspettano“, si legge.