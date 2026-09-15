Arrivato dall'Inter perché il Real ha pagato la clausola rescissoria, l'olandese si è già conquistato un posto in prima fila tra le scelte di Mou
VIDEO / Dumfries? "Ma quale tosto, non sa attaccare!". Quante critiche al Real per l'ex Inter
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"Denzel Dumfries sta vincendo la sfida contro Trent Alexander-Arnold. Il calciatore olandese, ha giocato titolare in cinque delle prime sei partite della stagione e si è silenziosamente affermato come prima scelta di Mourinho nel ruolo di terzino destro. Una scelta che, per ora, è praticamente fuori discussione". Il quotidiano Marca parla di Denzel Dumfries, l'esterno che il Real ha acquistato pagando la clausola rescissoria sul contratto che aveva sottoscritto con l'Inter.
Trent è arrivato a parametro zero dal Liverpool la scorsa stagione ma ha giocato da titolare come terzino solo in una gara. Ha giocato invece a centrocampo contro l'Inter in Champions. In quella posizione l'inglese riesce a sfruttare meglio le sue doti offensive. "Mourinho apprezza il suo impegno, ma questa versatilità riflette i dubbi attuali sul suo ruolo in difesa".
Cosa cerca Mourinho in Dumfries
(Fonte: Marca.com)
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