Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"Denzel Dumfries sta vincendo la sfida contro Trent Alexander-Arnold. Il calciatore olandese, ha giocato titolare in cinque delle prime sei partite della stagione e si è silenziosamente affermato come prima scelta di Mourinho nel ruolo di terzino destro. Una scelta che, per ora, è praticamente fuori discussione". Il quotidiano Marca parla di Denzel Dumfries, l'esterno che il Real ha acquistato pagando la clausola rescissoria sul contratto che aveva sottoscritto con l'Inter.

Getty Images

Trent è arrivato a parametro zero dal Liverpool la scorsa stagione ma ha giocato da titolare come terzino solo in una gara. Ha giocato invece a centrocampo contro l'Inter in Champions. In quella posizione l'inglese riesce a sfruttare meglio le sue doti offensive. "Mourinho apprezza il suo impegno, ma questa versatilità riflette i dubbi attuali sul suo ruolo in difesa".

Cosa cerca Mourinho in Dumfries

"Per ora, Mourinho è più convinto dall'aggressività, dalla potenza e dalla solidità difensiva di Dumfries. L'olandese è un giocatore più disciplinato senza palla, forte nei contrasti e possiede una capacità fisica che si adatta perfettamente alla visione del tecnico portoghese di una squadra intensa e diretta. Trent ha una tecnica di gioco migliore e offre diverse opzioni offensive. I suoi passaggi lunghi e la sua precisione sono alla portata di pochissimi terzini, ma in fase difensiva ha sempre faticato di più. Mourinho non vuole fare concessioni in questo reparto particolarmente delicato e, all'inizio di questa stagione, ha preferito affidarsi all'affidabilità di Dumfries. A sinistra non c'è ancora una scelta definitiva. Ma a destra, invece, Dumfries ha iniziato con un vantaggio su Trent ed è diventato il titolare indiscusso", scrive ancora il giornale spagnolo.

(Fonte: Marca.com)