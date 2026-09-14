VIDEO / Mourinho elogia l’Inter: "Scudetto? Solo una può starle vicino"
José Mourinho non sopporta più le troppe conferenze stampa che un allenatore di un club come il Real Madrid ha in agenda. Tante le partite da giocare e altrettanti gli incontri con i giornalisti prima e dopo le gare. Così, alla vigilia della gara contro l'Elche, il tecnico ci ha scherzato su prima delle domande.
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"Sei conferenze stampa in una settimana! In altri Paesi me ne avrebbero lasciato saltare una, non essere qui oggi o non essere qui domani. Sono stanco di voi e voi siete stanchi di me. Vi dico la stessa cosa: non avete più domande, ma eccoci qui. È il mio lavoro e il vostro", ha scherzato.
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