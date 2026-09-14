José Mourinho non sopporta più le troppe conferenze stampa che un allenatore di un club come il Real Madrid ha in agenda. Tante le partite da giocare e altrettanti gli incontri con i giornalisti prima e dopo le gare. Così, alla vigilia della gara contro l'Elche, il tecnico ci ha scherzato su prima delle domande.

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"Sei conferenze stampa in una settimana! In altri Paesi me ne avrebbero lasciato saltare una, non essere qui oggi o non essere qui domani. Sono stanco di voi e voi siete stanchi di me. Vi dico la stessa cosa: non avete più domande, ma eccoci qui. È il mio lavoro e il vostro", ha scherzato.

😅 La oferta de Mourinho a la prensa para quitarse alguna rueda de prensa...



‼️ El portugués está cansado del calendario y de tantas comparecencias ante los medios pic.twitter.com/fKnoVXOqFy — MARCA (@marca) September 14, 2026

(Fonte: marca)