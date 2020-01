Repubblica – Inter-Tottenham, emergono dettagli sull’accordo per Eriksen. Bonus legati a…

Come vi abbiamo riportato, Inter e Tottenham hanno raggiunto un accordo per il trasferimento in nerazzurro di Christian Eriksen, che sarà in Italia all’inizio della prossima settimana. Secondo quanto riferisce Repubblica, al club inglese andranno 20 milioni di euro, quelli richiesti da Levy fin dall’inizio della trattativa, tra parte fissa e bonus. Scrive il sito del quotidiano:

“Daniel Levy, presidente degli Spurs, in settimane di trattativa ha tenuto duro sulla cifra richiesta per liberare subito il giocatore, il cui contratto con il club londinese sarebbe scaduto il prossimo giugno. L’Inter dovrà quindi versare agli inglesi 20 milioni di euro, fra parte fissa e bonus legati alle presenze e al rendimento del giocatore. Lo stesso Eriksen avrebbe trovato un punto di incontro con il club londinese sulle condizioni economiche del proprio addio. Per l’ufficialità dell’operazione, a questo punto, si attendono solo le firme“.

(Fonte: Repubblica)