Inter, chiamata a sorpresa all’ag di Eriksen: “L’affare avrebbe sicuramente del suggestivo”

Uscito Nainggolan, l’Inter lavora per liberare altro spazio in organico e nel monte ingaggi cercando di piazzare Christian Eriksen. Il danese è infatti ormai ai margini della rosa e andrà ceduto per cercare un altro giocatore più funzionale al suo posto.

E negli ultimi giorni, al suo agente, è arrivata una proposta a sorpresa: “In questi giorni – spiega Calciomercato.com, l’Ajax si è informato con l’agente del giocatore sulle condizioni dell’affare perché riportare Eriksen in Olanda per 6 mesi avrebbe certamente del suggestivo per il club che lo ha lanciato.

Ma non c’è stato un discorso avviato, tanto che l’Inter non ha ricevuto nulla e soprattutto la batosta è ancora la solita. Neanche l’Ajax come altri club intende pagare uno stipendio da oltre 7 milioni netti all’anno, ecco perché l’operazione è davvero complessa. L’Inter è convinta che possa sbloccarsi presto una soluzione, da PSG e Arsenal come dal Real tutto tace”.