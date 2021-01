The Sun – Eriksen non vede l”ora di tornare al Tottenham. Ma l’Inter spara alto per la cessione

Il Tottenham potrebbe cedere al Psg Dele Alli in questa finestra di mercato. Con l’uscita del centrocampista, a Londra potrebbe fare ritorno Christian Eriksen. Dopo un solo anno in Italia, il danese lascerà l’Inter molto probabilmente in questa finestra di mercato e ci sarebbe una trattativa per rientrare a Londra tra le fila degli Spurs.

Secondo quanto riporta il Sun, Dele Alli è fiducioso di poter raggiungere Pochettino a Parigi. Ed Eriksen non vedrebbe l’ora di tornare al Tottenham in prestito. Ma la trattativa non è per nulla definita, visto che l’Inter, secondo il portale inglese, vorrebbe circa 30 milioni di euro per la cessione del trequartista.