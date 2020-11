Da Eriksen arriva un rifiuto netto: “Idea scambio a Manchester, l’Inter ha fatto il suo nome”

Resta in bilico il futuro all’Inter di Christian Eriksen. Man mano che passano i giorni, infatti, l’idea di una partenza a gennaio del centrocampista danese si fa sempre più concreta. Tanto che si fanno i nomi dei possibili acquirenti: dal PSG al Bayern Monaco, dal Chelsea al Manchester United. E proprio con i Red Devils in piedi resta l’idea di uno scambio dato che, come riporta il Corriere dello Sport, all’Inter piace tantissimo il centrocampista brasiliano Fred:

“Nel mercato invernale piuttosto occhio a quello che succederà con Eriksen (…). Lo scambio di prestiti non è una soluzione gradita al danese che valuta solo trasferimenti a titolo definitivo (…). Occhio allo United: all’Inter piace Fred che però è titolare“, si legge.

(Fonte: Corriere dello Sport)