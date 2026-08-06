Nuova avventura per Joaquin Correa. L’ex attaccante dell’Inter è pronto a tornare in Argentina: secondo quanto riferisce Sky Sport, è ad un passo dall’Estudiantes

“L’argentino è stato fortemente voluto dal presidente del club Juan Sebastian Verón, che all'epoca è stato suo compagno di squadra” si legge.

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L'Estudiantes è vicino all’accordo con il Botafogo: operazione a titolo definitivo e contratto biennale pronto per l’attaccante

Il Tucu Correa ha collezionato complessivamente 99 presenze e segnato 12 gol: 71 presenze e 11 gol in campionato, 14 presenze e 1 gol nelle coppe europee e 14 presenze tra Coppa Italia e Supercoppa Italiana.